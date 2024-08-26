Ticaret Bakanlığı'nın Reklam Kurulu, sosyal medya üzerinden yapılan reklamlara yönelik denetimlerini artırdı. Bu denetimler kapsamında geçen yıl 5 influencer'a ceza verilmişken, bu yılın ilk yarısında 11 influencer'a toplam 6 milyon 388 bin 802 lira ceza kesildi. Reklam Kurulu'nun, influencer'ların sosyal medya paylaşımlarında reklam olduğu belirtilmeden yapılan tanıtımların denetimini sağlamak amacıyla oluşturduğu Sosyal Medya Reklamlarının Yapay Zeka ile Taranması Projesi, reklamların şeffaflığını artırma hedefiyle yürütülüyor.

Yapay zeka ile denetim ve artan farkındalık

Proje, influencer paylaşımlarının reklam olarak açıkça belirtilmemesi oranını yüzde 57'den yüzde 11'e düşürdü. Bu gelişme, tüketicilerin sosyal medya reklamlarına olan farkındalığını artırarak, yapılan başvuruların sayısında artışa neden oldu. Tüketici şikayetleri incelenerek, başvuru şartlarını sağlayan influencer'lar değerlendirildi ve mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunanlara idari yaptırımlar uygulandı.

İdari yaptırımlar ve ceza artışları

2024 yılının ilk 6 ayında, 39 durdurma cezası ve 11 idari para cezası uygulandı. Mevzuata aykırı paylaşımlar nedeniyle, influencer'ların reklamları düzeltilmesi veya kaldırılması istendi. Geçen yıl idari para cezası 347 bin 128 lira iken, 2024'te bu tutar 550 bin 59 lira olarak belirlendi. Sonuç olarak, 2023 ve 2024'ün ilk yarısında toplamda 77 sosyal medya hesabına yaptırım uygulanırken, bu yıl 50 sosyal medya hesabına ceza kesildi.

Rekabetçi pazarda şeffaflık arayışı

Ticaret Bakanlığı'nın uyguladığı yaptırımlar, sosyal medyada daha şeffaf ve düzenli reklamcılık uygulamalarının yerleşmesini hedefliyor. Influencer'ların sağlık beyanları, yasaklı ürün tanıtımları ve kozmetik ürün tanımları gibi konularda mevzuata aykırı davranışları, ceza uygulamalarına neden oluyor.