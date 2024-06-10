Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin mayıs ayı ihracat performansı incelendiğinde İzmir'in üçüncü sıraya yerleştiği belirtildi. İstanbul ve Kocaeli'nin ardından İzmir, yüksek bir artışla ihracat rakamlarını yükseltti.

İstanbul Liderliğini Sürdürüyor

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, İstanbul Mayıs ayında 5 milyar 642 milyon dolarlık ihracatla Türkiye'nin lideri konumunda bulunuyor. Şehirdeki ihracat geçen yıla kıyasla yüzde 14,1 artış gösterdi.

Kocaeli İkinci Sırada

Kocaeli, 2 milyar 851 milyon dolarlık ihracatıyla İstanbul'un ardından ikinci sırada yer aldı. İhracat performansında yüzde 15,7'lik bir artış kaydeden Kocaeli, Türkiye'nin ekonomik dinamikleri arasında önemli bir konuma sahip.

İzmir Yükselişini Sürdürüyor

İzmir, 2 milyar 214 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sıraya yerleşti. Geçen yıla göre yüzde 15,5 artış gösteren İzmir, bölgesel olarak da önemli bir ticaret merkezi konumunda bulunuyor. Şehir, çeşitli sektörlerdeki üretim ve dış ticaret potansiyeliyle dikkat çekiyor.