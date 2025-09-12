Eren Bigül kimdir? İzmir Balçova saldırısını neden gerçekleştirdi?

İzmir Balçova saldırganı Eren Bigül öldü mü?

Kanlı ay tutulması burçlara nasıl etki edecek?

Bunlar da ilginizi çekebilir

“Maaş Ödeyemeyen Belediye” Polemiği: Karakayalı’dan Türkmen’e Rest Gibi Yanıt

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde yayımlanan duyuruda, vatandaşların bu ürünleri kullanmaması ve elinde bulunduranların güvenlik tedbirleri alması gerektiği hatırlatıldı.

Ticaret Bakanlığı, piyasalarda yürüttüğü denetimlerde güvenlik standartlarını karşılamayan bazı ürünleri tespit etti. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde yapılan açıklamada, iki farklı temizlik ürününün insan sağlığı açısından risk taşıdığı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığına risk oluşturduğu tespit edilen iki temizlik ürününün satışını yasakladı. Lavabo açıcı kategorisindeki bu ürünlerin piyasadan toplatılacağı açıklandı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.