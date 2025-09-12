Ticaret Bakanlığı, insan sağlığına risk oluşturduğu tespit edilen iki temizlik ürününün satışını yasakladı. Lavabo açıcı kategorisindeki bu ürünlerin piyasadan toplatılacağı açıklandı.
Bakanlık denetimlerinden çıktı
Ticaret Bakanlığı, piyasalarda yürüttüğü denetimlerde güvenlik standartlarını karşılamayan bazı ürünleri tespit etti. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde yapılan açıklamada, iki farklı temizlik ürününün insan sağlığı açısından risk taşıdığı belirtildi.
Satışı yasaklandı, toplatılacak
Bakanlığın incelemelerinde, söz konusu ürünlerin lavabo açıcı kategorisinde yer aldığı bildirildi. Kullanım sırasında ciddi sağlık riski oluşturduğu ifade edilen ürünlerin satışına yasak getirilirken, aynı zamanda piyasadan toplatılmasına karar verildi.
Resmi duyuru yapıldı
Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde yayımlanan duyuruda, vatandaşların bu ürünleri kullanmaması ve elinde bulunduranların güvenlik tedbirleri alması gerektiği hatırlatıldı.