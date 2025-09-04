İzmir’de 3 Eylül’den itibaren gevrek fiyatları 20 liraya yükseldi. Ancak Ticaret Bakanlığı, söz konusu zamlı fiyatı onaylamadığını açıkladı. Bu gelişme sonrası gözler İzmir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (İESOB) ve İzmir Gevrekçiler Odası’na çevrildi. Yetkililer, zam kararının geçerli olduğunu belirterek, “Bakanlık iki kez talebimizi reddetti; ancak mevzuat gereği üçüncü aşamaya gerek kalmadan Birlik’in kararı uygulanır” ifadelerini kullandı.

İESOB’dan Açıklama: Zam Kararı Yasal

İESOB yetkilileri, bakanlığın zam talebine onay verme değil, görüş bildirme hakkına sahip olduğunu vurguladı. Yetkililer, “Gevrekçiler Odası zam talebini Birlik’e iletir, komisyon değerlendirir ve uygun görürse Bakanlığa yazıyla bildirir. Bakanlık iki kez ret verirse Birlik, üçüncü aşamada yazı göndermeye gerek kalmadan zamlı fiyatı uygulamaya koyar. 20 liralık fiyat yasal olarak geçerlidir” dedi.

Bursa’da gevrek fiyatlarının dört aydır 20 lira olduğunu hatırlatan yetkililer, “Girdi maliyetleri sürekli yükseliyor. Zam talebimiz ekmekte de çoğunlukla reddediliyor, ancak bu, fiyatın uygulanmasına engel değil” açıklamasında bulundu.

Gevrekçiler Odası Başkanı Şükrü Erişen’den Açıklama

İzmir Gevrekçiler Odası Başkanı Şükrü Erişen, süreci şu sözlerle anlattı:

“Bakanlığın ret kararı benim yetkim dışında. Zam talebimizi Birlik’e ilettik, komisyon karar verdi ve uygulamamız için yazı gönderdi. 16 yıldır Oda başkanıyım, böyle bir durumla ilk kez karşılaşıyorum. Girdi maliyetlerimiz yüzde 30-60 oranında arttı. Un fiyatı, işçi ücretleri ve kira maliyetleri yükseldi. Bu nedenle gevrek fiyatının 20 lira olması zorunlu hale geldi. Biz vatandaşın da hakkını gözeterek düşük bir zam yaptık; gevrek fiyatı aslında daha yüksek olabilirdi.”

Başkan Erişen, zincir marketlerde gevrek fiyatlarının 16,90 liradan satıldığını hatırlatarak, yapılan zammın esnafın maliyetlerini karşılamaya yönelik olduğunu ifade etti.

İzmir’de tartışmalara neden olan gevrek fiyat zammı, yasal prosedür çerçevesinde uygulanmaya devam ediyor ve 20 lira olarak satışa sunuluyor.