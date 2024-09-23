Ticaret Bakanlığı, bazı medya organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan "Ukrayna'nın, Türkiye'den satın aldığı İHA ve SİHA'ların ödemelerini buğdayla yaptığı ve Türk buğdayının toprağa gömüldüğü" iddiasının asılsız olduğunu açıkladı. Bakanlık, bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve ülkemizin savunma sanayisindeki ihracat başarılarını gölgelemek için ortaya atıldığını belirtti.

"İddialar tamamen yalan"

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak, "Ukrayna'nın, ülkemizden satın aldığı İHA ve SİHA'ların ödemelerini buğday olarak yaptığı ve Türk buğdayının toprağa gömüldüğü iddiası tamamen yalandır" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'ye buğday ithalatında yerli üreticiyi korumak amacıyla halihazırda yüzde 130 oranında gümrük vergisi uygulandığına dikkat çekilerek, dahilde işleme rejimi kapsamındaki buğday ithalatının 21 Haziran - 15 Ekim 2024 tarihleri arasında durdurulduğu belirtildi. Bu adımların yerli üretimin korunmasına yönelik olduğunu vurgulayan bakanlık, iddiaların asılsız olduğunu bir kez daha tekrarladı.

Bakanlık açıklamasında, Türkiye ve Ukrayna arasında buğday karşılığı İHA/SİHA ticareti yapıldığı iddialarının kamuoyuna açık dış ticaret verileriyle sabit olarak çürütüldüğü belirtildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin de 20 Eylül’deki açıklamasıyla bu iddiaların yalan olduğu kesin şekilde ortaya konulmuştu.

Açıklamada, "Söz konusu iddiaların, Türkiye'nin savunma sanayisindeki ihracat başarısını gölgelemeye yönelik kasıtlı bir girişim olduğu açıkça ortadadır. Ülkemizin hem dış ticaret politikaları hem de tarım politikalarındaki uyumlu ve güçlü adımlarını sekteye uğratmak için böyle asılsız haberler gündeme getirilmektedir" ifadelerine yer verildi.