Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlığını tehlikeye atan 4 ürünü daha piyasadan toplatmaya karar verdi. Bu ürünler arasında oyuncaklar ve çocuk giyim ürünleri yer alıyor. Bakanlık, riskli bulduğu ürünlerin markalarını da açıklayarak, tüketicileri uyardı. İşte detaylar:

Riskli bulunan ürünler:

Ok atan tabanca

Risk: Yaralanma riski taşıyor. Ürünün TS EN 71-1 standardı gerekliliklerini karşılamadığı için güvenli olmadığı belirtildi.

Boncuk atan silah

Risk: Aynı şekilde, boncuk atan oyuncakta da yaralanma riski olduğu ifade edildi.

Le Mabellle marka çocuk elbisesi

Risk: Elbisenin boyun kısmında bulunan serbest uçlu fonksiyonel kordondan dolayı boğulma riski bulunuyor.

Mini Pakel marka bebek zıbını

Risk: Bebek zıbınının "serbest nikel" kısmı, sağlık için zararlı içerikler barındırıyor, bu yüzden piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Bu ürünlerin satışının yasaklandığı ve piyasadan toplatıldığı duyuruldu. Tüketicilerin bu ürünleri kullanmamaları ve hemen geri vermeleri gerektiği belirtildi.