Ticaret Bakanlığı, yılın ilk yarısında yaptığı denetimlerde operasyonları mağdur eden 40 e-ticaret firmasına 230 milyon lira idari para cezası verildiğini açıkladı. Bakanlık, özellikle mesafeli satışlarda yaşanan yıkıcı zararlara dikkat çekti.

Mesafeli satışlar ve tüketici hakları

Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre, mesafeli satışlar, vatandaşlık için hızlı ve pratik bir alışveriş yöntemi haline geldi. Ancak, fiziken ürünleri görme ve satıcı ile yüze yüze iletişim kurma imkanının olmaması, tüketicilerin tüketime karşı daha fazla yayılmasına neden oluyor.

Mesafeli sözleşmeler yönetmeliği

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile tüketimin tam ve doğru şekilde bilgilendirilmesi, sözleşmeden cayma ve ürün teslimine ilişkin haklar güvencesi alınmıştır. Bu yönetmelik, hijyenik işlemlerin korunması adına önemli bir rol oynuyor.

Bakanlık incelemeleri ve yaptırımlar

Bakanlığa gelen yolsuzluk şikayetleri üzerine yapılan incelemelerde, özellikle stokta olmayan bozulmaların satışı, teslim süresi ihlalleri ve bedel iadelerindeki gecikmeler gibi arızalanmaların arttığı tespit edildi. 2024 yılında ilk yılda 42 firmadan 40'ına, mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle toplam 230 milyon lira idari para cezası öğretildi.

Dolandırıcılık şüphesi

Denetimler sonucu 7 firma faaliyetleri, dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirildi ve bu soruşturmalar hakkında soruşturma başlatıldı. İlgili raporlar, cumhuriyet başsavcılıklarına iletildi.

Tüketicinin haklarının korunması

Bakanlık, muhalefet haklarının korunması ve haksız rekabetin önlenmesi için etkin denetimlerin devam edeceğini belirtti. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği çerçevesinde yapılan bu denetimlerle, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması hedefleniyor.