Ticaret Bakanlığı, Temmuz ayında dahilde işleme rejimi kapsamında önemli bir adım attı. Bakanlık, bu süreçte toplamda 653 firmaya dahilde işleme izin belgesi düzenledi. İlgili belgeler, Bakanlık tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan listeyle duyuruldu.

Temmuz ayında verilen dahilde işleme izin belgelerinin yanı sıra, 68 adet yurt içi satış ve teslim belgesi de düzenlendi. Bu belgeler, firmaların yerel ve ulusal piyasalarda faaliyetlerini sürdürmeleri için gerekli resmi izinleri sağladı.

Bakanlık, firma talepleri doğrultusunda 23, ve resen iptallerle birlikte toplamda 24 dahilde işleme izin belgesinin iptal edildiğini açıkladı.