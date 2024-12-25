2025 yılı için açıklanan yeni asgari ücretin ardından Ticaret Bakanlığı önemli bir uyarıda bulundu. Bakanlık, asgari ücretteki artışı fırsat bilerek fiyatları artırmaya çalışan mal ve hizmet satıcılarına karşı sert tedbirler alacaklarını duyurdu.

Asgari ücretteki artışın fiyatlara yansıması engellenecek

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı asgari ücretinin yüzde 30 oranında artırılmasının ardından, özellikle fiyat artışı yapma eğiliminde olan işletmelere dikkat çekti. Bakanlık, işçilik maliyetlerinin sadece toplam maliyetin bir parçası olduğuna dikkat çekerek, asgari ücret artışı oranında haksız fiyat artışlarına karşı taviz verilmeyeceğini belirtti.

Bakanlık’tan uyarı: Fahiş fiyat artışı cezalandırılacak

Ticaret Bakanlığı, fiyat artışı yapmayı düşünen işletmeleri açıkça uyararak, aşırı fiyat artışlarının en ağır şekilde cezalandırılacağını vurguladı. Yeni yıl itibariyle uygulanacak denetim cezalarının, %43,93 oranında artırılacağı duyuruldu. Bakanlık, tüketicilerin mağduriyetine sebep olan işletmelerin cezalandırılacağı konusunda kararlı.

Denetimler artacak, vatandaşlar şikayet edebilir

Bakanlık, denetim ekiplerinin sahada sıkı bir şekilde çalıştığını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanlığı, İl Ticaret Müdürlükleri ve İlçe Tarım Müdürlükleri ekipleri ile iş birliği yaparak fahiş fiyat uygulamalarını engellemeye yönelik denetimlere hız verileceği bildirildi. Vatandaşlar, haksız fiyat artışı yapan işletmeleri Ticaret Bakanlığı’na şikayet edebilecekler.