Coca-Cola, yaklaşık üç yıl önce dünya genelinde başlattığı "Real Magic" kampanyasını Türkiye’de “Gerçek Mucize” sloganıyla sürdürüyordu. Ancak Ticaret Bakanlığı, bu sloganın tüketiciyi yanıltıcı olduğunu belirleyerek Coca-Cola’nın bu ifadeyi kullanmasını yasakladı. Karar, markanın reklam stratejisini nasıl etkileyeceği konusunda merak uyandırıyor.

Ticaret Bakanlığı’ndan sürpriz karar

Coca-Cola’nın "Gerçek Mucize" sloganı, Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucunda 6502 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu kapsamında "tüketiciyi yanıltıcı" olarak değerlendirildi. Bu karar, şirketin Türkiye’de yürüttüğü pazarlama kampanyasını durdurmak zorunda kalmasına yol açtı.

Gıda Dedektifi'nin şikayeti kararı tetikledi

Ticaret Bakanlığı'nın bu kararı, Gıda Dedektifi isimli platformun geçtiğimiz ay CİMER üzerinden yaptığı şikayetle gündeme geldi. Gıda Dedektifi, Coca-Cola'nın “Gerçek Mucize” sloganının yanıltıcı olduğu iddiasıyla şikayette bulunmuştu. Bu şikayet üzerine başlatılan inceleme sonucunda sloganın yasaklanmasına karar verildi.

Coca-Cola’dan henüz bir açıklama yok

Kararın ardından gözler Coca-Cola’ya çevrilmiş durumda. Şirketin bu karar karşısında nasıl bir strateji izleyeceği, yeni bir slogan mı geliştireceği ya da mevcut kampanyalarını nasıl yeniden şekillendireceği merak konusu. Şu ana kadar şirket tarafından resmi bir açıklama yapılmış değil.

Reklam ve pazarlama stratejisinde değişiklik zorunlu

Coca-Cola’nın "Gerçek Mucize" sloganının yasaklanması, şirketin Türkiye’deki pazarlama ve iletişim stratejisinde önemli bir değişikliğe gitmesini gerektirecek. Markanın, yeni iletişim dilini nasıl şekillendireceği, mevcut kampanyalarının akıbeti ve tüketicilere yönelik yeni mesajların ne olacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.