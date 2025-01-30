Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlığını tehdit eden yeni ürünleri tespit ederek toplatma kararı aldı. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜBİS) yayımlanan listeye göre, çocuk giyimi ve bazı oyuncaklar piyasadan çekilecek.

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yaptığı duyuruda, çocuk güvenliğini tehdit eden yeni ürünler için toplatma kararı aldığını açıkladı. Listede çocuk giyimi ve bazı oyuncaklar yer alıyor.

Sağlık riski taşıyan ürünler

Güvensiz ürünler listesinde çoğunlukla çocuk oyuncakları yer alıyor. Bu oyuncakların küçük parçalar nedeniyle boğulma riski oluşturduğu ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı, aileleri uyararak bu ürünlerin piyasadan toplatılacağını ve çocukların sağlığı için bu tür ürünlerin satın alınmaması gerektiğini belirtti.

İşte o ürünler: