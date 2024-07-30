Ticaret Bakanlığı, 2024 yılının ilk altı ayında e-ticaret alanında faaliyet gösteren 42 firmayı denetledi ve mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 40 firma hakkında yaklaşık 230 milyon TL idari para cezası kesildi.

Bakanlık, tüketici başvuruları doğrultusunda gerçekleştirilen incelemelerde, özellikle tüketicilerin bilgisi ve onayı olmaksızın ürünlerin stokta bulunmadığı gerekçesiyle yapılan sipariş iptalleri, ürünlerin belirtilen süre içerisinde teslim edilmemesi ve feshedilen sözleşmelere ilişkin bedel iadesinin gecikmesi gibi sorunların yoğunlaştığını vurguladı.

Açıklamada, yedi firmanın faaliyetlerinin dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilmek üzere inceleme raporlarına ek olarak soruşturma raporlarının hazırlandığı ve bu raporların Cumhuriyet Başsavcılıkları’na gönderildiği bilgisi de paylaşıldı. Bakanlık, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunmasına yönelik denetim ve incelemelerine devam edeceğini belirtti.