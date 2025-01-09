Ticaret Bakanlığı, 2024 yılı boyunca "şahane cuma", "en uzun gün" ve "yılbaşı indirimi" gibi temalarla gerçekleştirilen indirimli satış kampanyalarını mercek altına alırken, tüketiciyi yanıltan tanıtımlar nedeniyle Reklam Kurulu aracılığıyla toplamda 41 milyon 353 bin 259 lira idari para cezası uygulandı.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, indirimli satışların belirli kurallar çerçevesinde yapılması gerektiği vurgulandı. İndirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihleri ile satışa sunulan mal veya hizmetin miktarının açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmesi gerekiyor. Ayrıca, yanıltıcı reklam ifadeleri ve görüntülerden kaçınılması, malın teslimi ve hizmetin ifası süreçlerinde belirlenen sürelere tam olarak riayet edilmesi gerektiği belirtildi.

132 dosya incelendi, 89'una para cezası uygulandı

Bakanlık tarafından yapılan denetimler sonucu 132 dosya incelenirken, bu dosyalardan 27'si hakkında durdurma, 89'u hakkında ise durdurma ve para cezası kararı alındı.

Özel indirim günleri kapsamında yapılan satışlar ise özellikle Reklam Kurulu tarafından resen incelendi. Geçen yıl yapılan kampanyalarla ilgili de benzer denetimler gerçekleştirildi.

Tüketicilerin en fazla şikayet ettiği konular

Tüketicilerin Bakanlık'a ilettikleri şikayetler arasında mesafeli satış ve elektronik ticaret alanındaki indirim kampanyalarına dair mağduriyetler ön planda yer aldı. Şikayetler özellikle şunlarla ilgili yoğunlaştı:

Yanıltıcı indirimler

Lojistik süreçlerde aksama

Ayıplı mal gönderimi

Ürün bedeli tahsil edilmesine rağmen ürünün gönderilmemesi

Satıcı tarafından sipariş iptali

Cayma hakkının kullandırılmaması

Tüketicilere yönelik öneriler

Bakanlık, tüketicilere yanıltıcı uygulamalara maruz kalmamaları için çeşitli önerilerde bulundu. Bu öneriler arasında şunlar yer aldı:

Alışveriş öncesinde arama motorları üzerinden satıcı hakkında ön inceleme yapın.

Satıcı veya sağlayıcının hakkında ayrıntılı bilgi ve müşteri destek planlarını kontrol edin.

Satın alacağınız ürünün benzer mecralardaki fiyatlarını araştırın.

İnternet sitesinin sahte olup olmadığını kontrol edin.

Sosyal medyadaki bağlantılardan şüphe duyulursa, satıcı veya sağlayıcının resmi sitesinden ürün ve fiyat bilgilerini doğrulayın.

SSL sertifikası, 3D güvenlik veya sanal kartla ödeme gibi güvenlik önlemleri konusunda dikkatli olun.

Ödeme yapmadan önce tüketiciye iletilmesi gereken ön bilgileri dikkatle okuyun.