İzmir’de Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, kırtasiye ürünleri ve zincir marketlerdeki okul malzemeleri incelendi. Denetimlerin amacı, ürün güvenliği ve fiyat etiketlerinin uyumunu kontrol etmek olarak açıklandı.

Denetimler Karşıyaka’da yoğunlaştı

İl Ticaret Müdürlüğü ve Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka ilçesinde okul alışverişlerinin yoğun olduğu kırtasiye ve zincir marketlerde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde, ürünlerin sağlık ve güvenlik standartlarına uygunluğu ile fiyat etiketlerinin doğruluğu değerlendirildi.

Sağlık ve güvenlik önlemleri alındı

Denetim sırasında, çocukların sağlık ve güvenliğini olumsuz etkileyebilecek ürünlere karşı önlemler alındı. Şüphelenilen ürünlerden laboratuvara numuneler alındı. Ayrıca, ürünlerin fiyat etiketleri ile raf ve kasa fiyatlarının uyumu kontrol edildi ve etiket bilgileri detaylı bir şekilde incelendi.

Uygunsuz ürünler için idari yaptırımlar

Uygunsuzluk tespit edilen ürünler için idari yaptırımlar uygulanırken, sağlık açısından güvensiz bulunan ürünlerin, “sağlığa zararlı madde içermez” gibi yanıltıcı reklam ve tanıtımlarının olup olmadığı da incelendi. Bu tür durumlarda, Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu tarafından inceleme başlatılacağı belirtildi.