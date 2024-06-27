Ticaret Bakanlığı, sıfır otomobil satışlarını düzenleyen ve istismarın önüne geçmek amacıyla getirdiği yasayı 1 Ocak 2025’e kadar uzattı. Daha önce 1 Temmuz’da sona erecek olan düzenleme, tescil tarihinden itibaren 6 ay veya 6 bin kilometre sınırını aşmadan sıfır otomobillerin satışını yasaklıyordu. Bu karar, otomotiv sektöründe spekülatif fiyat artışlarının önüne geçilmesi ve gerçek ihtiyaç sahiplerinin uygun fiyatlı araçlara erişiminin sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yasağa uymayan oto galerilerine bugüne kadar toplamda 52 milyon lira ceza kesildi. Ayrıca, kısıtlamaya aykırı davrananlara 90 milyon lira idari para cezası uygulanmış durumda. Bu düzenlemeyle, sıfır araçların haksız kazanç amacıyla ikinci ele düşürülerek satışa sunulmasının önüne geçildiği vurgulanıyor.

Tüketici mağduriyetleri azalıyor

Ticaret Bakanlığı, düzenlemenin, otomotiv sektöründeki spekülatif fiyat artışlarını engelleyerek tüketici mağduriyetlerini ortadan kaldırdığını belirtti. Açıklamada, “Sıfır taşıt arzının artmasına katkı sağlanarak gerçek ihtiyaç sahiplerinin taşıta ulaşmalarına imkân sağlanmıştır. Bu doğrultuda, ilgili iki düzenlemenin de 6 ay süreyle, 1 Ocak 2025 tarihine kadar yeniden uzatılmasına Ticaret Bakanlığımızca karar verilmiştir” denildi.

Noterliklerde yeni uygulama devam ediyor

Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesiyle iştigal edenlerin yanı sıra, bir takvim yılı içinde yetki belgesiz üç ve üzerinde ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan tüm gerçek veya tüzel kişilerin, 6 ay - 6 bin km. düzenlemesine aykırı satışları, noterler tarafından engellenmeye devam edecek.