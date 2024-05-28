Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün istihbarat çalışmaları sayesinde, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ile iş birliği içinde önemli bir operasyona imza attı. İnsani yardım malzemesi olarak beyan edilen konteynerlerden şüphelenilmesi üzerine harekete geçen ekipler, konteynerleri x-ray cihazıyla taradı. Tarama sonucunda, 6 konteynerde 130 bin kilo oyuncak ve 2 konteynerde kumaş türü ticari eşya ele geçirildi. Bu eşyaların piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar TL olduğu tespit edildi. Soruşturma, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

Kocaeli'de devam eden başarı: 22 Milyon TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi

Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri de risk analizleri sonucu Kocaeli Limanı'ndaki şüpheli konteynerleri takibe aldı. X-ray taraması sonrası detaylı arama gerçekleştiren ekipler, 4 konteynerde 197 bin 548 adet oyuncak, 2 bin 592 adet fan, 28 bin 800 adet lazer, 575 adet gözlük, 2 bin 484 adet çanta, 7 bin 950 adet şişirilebilir top ve 8 bin 690 adet oyun seti olmak üzere toplamda 248 bin 639 adet ticari eşyaya el koydu. Bu kaçak eşyaların değeri yaklaşık 22 milyon TL olarak belirlendi. Soruşturma, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

Titiz çalışma sonuç verdi: 1 Milyar 22 Milyon TL'lik kaçakçılık önlendi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin özverili çalışmaları sonucunda iki farklı noktada gerçekleştirilen operasyonlarla toplamda 1 milyar 22 milyon TL değerinde kaçakçılığın önüne geçildi. Bu başarılı operasyonlar, Türkiye'nin kaçakçılıkla mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.