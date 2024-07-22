Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, 2024'ün ilk 7 ayında tüketiciyi yanıltan reklam verenlere ve haksız ticari uygulamalara karşı caydırıcı cezalar verdi. Reklam Kurulu, toplamda 1064 dosya hakkında görüş bildirirken, aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulama tespit edilen 927 dosya için 148 milyon 783 bin 980 lira idari para cezası uyguladı.

Para cezaları uygulandı

NTV'nin haberine göre, Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, yılın ilk 7 ayında tüketiciyi aldatan reklam verenlere veya haksız ticari uygulamalara imza atan firmalara durdurma ve para cezası verdi. Yapılan açıklamada, kurulun bu dönemde toplamda 1064 dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

İndirim marketlerine de yaptırım uygulandı

Yapılan incelemeler sonucunda, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 927 dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra, 148 milyon 783 bin 980 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Bununla birlikte "indirim marketi" olarak bilinen perakende işletmelerin internet sitelerine de idari yaptırım uygulandı.

Tüketici hakları güvence altında

Ticaret Bakanlığı'nın bu sert önlemleri, tüketiciyi koruma ve haksız ticari uygulamaları engelleme çabasının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Bakanlık, bu tür uygulamaların önüne geçmek için denetimlerini artırarak, tüketiciyi koruma altına almayı hedefliyor.