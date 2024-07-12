Ticari süt işletmelerince 1 milyon 14 bin 789 ton inek sütü toplandı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK); Süt ve Süt Ürünleri Üretimi'nde Mayıs ayı verilerini paylaştı.

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 arttı, Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 arttı.

Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 0,1, ayran üretimi yüzde 12,4, yoğurt üretimi yüzde 5,4, içme sütü üretimi yüzde 4,6, tereyağı üretimi ise yüzde 3,5 oranında artış kaydetti.

Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 7,0 oranında artarken, ayran üretimi yüzde 16, yoğurt üretimi yüzde 10, içme sütü üretimi yüzde 3,9, tereyağı üretimi ise yüzde 14,1 arttı.

Öte yandan bir önceki ay 961 bin 156 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Mayıs ayında yüzde 5,6 oranında artarak 1 milyon 14 bin 789 ton olurken, bir önceki ay 132 bin 422 ton olan içme sütü üretimi Mayıs ayında yüzde 8,9 oranında azalarak 120 bin 652 ton olarak gerçekleşti.