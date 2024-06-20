ANKARA (AA) - FATİH ÇAKMAK - Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Başkanı Kerim Vural, ülkedeki 2 milyon 200 işitme engelliden 400 binini spor aracılığıyla rehabilite etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Federasyonun çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Vural, aralarında basketbol, tenis, satranç, atletizm, bowling, golf, yelken, masa tenisi, futsalın da bulunduğu 24 branşta faaliyet gösterdiklerini söyledi.



Temel amaçlarının işitme engelli bireylerin spor aracılığıyla hayata tutunmasını sağlamak olduğunu aktaran Vural, "Bireylerin iş imkanına kavuşması, sosyalleşmesi, iletişimi spor aracılığıyla yapması gibi hedeflerimiz var. Bu manada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan aldığımız rakama göre Türkiye'de 2 milyon 200 işitme engelli var. Bu kişilerin en azından 400 binini spor aracılığıyla rehabilite etmek, hayata kazandırmak gibi hedeflerimiz var." diye konuştu.

Kerim Vural, milli sporcuların 6- 11 Haziran'da Letonya'da düzenlenen Avrupa İşitme Engelliler Orayntiring Şampiyonası'na katıldığını hatırlatarak, "Oryantiring tarihinde ilk defa Eylül Şenal kızımız ile Avrupa'da üçüncülük madalyası kazandık. Eylül Şenal kızımız normalde gençlerde yarışması gerekiyorken, büyükler kategorisinde yarışarak Avrupa üçüncüsü oldu. Türk spor tarihi açısından oryantringde ilk defa bir Avrupa üçüncülüğü aldık." dedi.

Bütün uluslararası yarışlara katılacak sporcu altyapılarının olduğunu dile getiren Vural, şöyle devam etti:

"Her uluslararası faaliyette ülkemizin bayrağını dalgalandıracak, oraya sporcu götürecek şekilde takımlarımızı hazırlamaya gayret ediyoruz. Kadın basketbolunda yıllardır süregelen ciddi bir hazırlığımız var. İspanya'da 21-29 Haziran'da düzenlenecek 13. Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda onlardan derece bekliyoruz. Basketbol branşı öyle kolay netice alınan bir branş değil. Kadın basketbolcularımız biraz daha tecrübeli. Uzun zamandır onların uluslararası faaliyetlerini hiç aksatmadık, onlardan beklentimiz yüksek."





- "Dünya İşitme Engelliler Satranç Şampiyonası'nda derece alabiliriz"





Kerim Vural, geçen sezon faaliyet göstermeye başladıkları satrancın işitme engellilerin zihinsel gelişimine çok katkı sunduğunu anlatarak, "Satranç sporcularımızı, ilk uluslararası faaliyetlerine Avrupa Şampiyonası'na gönderdik, 130 kişi içerisinde bir sporcumuz 7, bir sporcumuz da 10. oldu. Sırbistan'da 25 Haziran-6 Temmuz'da yapılacak 18. Dünya İşitme Engelliler Satranç Şampiyonası'nda da derece alabiliriz." ifadelerini kullandı.

Yelkende daha önce Avrupa ikinciliği kazandıklarını belirten Vural, "Bu sezon Dünya İşitme Engelliler Yelken Şampiyonası, Litvanya'da 5-15 Eylül tarihlerinde yapılacak. Yelkencilerimiz de İzmir'de devamlı antrenman yapıyor. Eğer şampiyonaya katılırsak yelkende de derece alma durumumuz var." dedi.





- "Gazze'de yaşanan soykırım için mesajımızı verdik"





Kerim Vural, 10. Avrupa Futbol Şampiyonası'na Antalya'da çok güzel bir şekilde ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Türkiye'yle beraber 13 ülkeden sporcular katıldı. Zorlu maçlar oldu. Normal futboldaki saha, kurallar, hakemler neyse birebir aynısını uyguluyoruz. Antalya'nın güzel sportif tesislerinde, güzel konaklama imkanlarıyla misafirlerimizi çok güzel bir şekilde ağırladık. Şölen havasında güzel bir Avrupa Şampiyonası gerçekleştirdik. Takım olarak Avrupa şampiyonluğunu hedeflemiştik, maalesef şampiyon olamadık." şeklinde konuştu.

Şampiyonada Gazze'deki katliama dikkati çekmeyi amaçladıklarını anlatan Vural, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası bir faaliyet olduğu için Antalya'dan bir mesaj verme hedefimiz vardı. Amacımız Filistin'de, Gazze'de yaşanan katliam, soykırım, adeta insanlığın yok olduğu görüntüsünü, işitme engelliler aracılığıyla duymayan işitme engelliler aracılığıyla dahi duyulduğunun ve haberdar olunduğunun mesajını dünyaya vermekti. Gazze'de yaşanan soykırım için mesajımızı gayet güzel verdik, sporcularımızın hepsi sanki bunu bekliyormuş. Çünkü bunu son güne kadar gizledim, yaptırmazlar diye. Dünya ve Avrupa federasyonu müsaade etmez diye son ana kadar gizledim. Maça çıkmadan önce çocuklara üç dakika kala söyledim. Çocuklar da hemen tişörtlerini giydi, pankartı aldı ve sahaya öyle çıktılar. Oradan ciddi bir mesaj verdik."

Gazze'ye yönelik mesajları dolayısıyla Avrupa federasyonu tarafından bazı cezaların gündeme geldiğini belirten Vural, "Birtakım şeyler masaya koydular. Biz de Avrupa federasyonunun kurallarını bildiğimiz için önlerine bir savunma koyduk. Bu tür bir eyleme karşılık 'Yapabileceğiniz bunlar.' diye önlerine kendi kurallarını koyduk. Oradan devam ediyoruz. Para cezası, kota cezası, madalya cezası gibi birtakım şeylerle tehdit ediyorlar ama maksadımız o mesajı vermekti." değerlendirmesinde bulundu.

Kerim Vural, 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nı (Deaflympics) da iyi bir şekilde organize ettiklerini anlatarak, "Erzurum'a 36 ülkeden 800 üzerinde sporcu ve teknik heyet katıldı. Ben daha önce Rusya'daki kış olimpiyatlarına katılmıştım. Orada kar ve buz sporları alanlarının arasında 1,5 saatlik uçak mesafesi vardı. Bizim burada hepsini Erzurum'da toparlamamız ve hiçbir sorun yaşamadan yapıyor olmamız büyük memnuniyetle karşılandı. Ülkemiz hakikaten spor ülkesi." şeklinde görüş belirtti.