Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), sadece erkek gruplarına kadın misafir olmadan loca hizmeti sunan İstanbul'daki bir eğlence mekanına, cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 120 bin lira idari para cezası verdi.

TİHEK'in kararına göre, M.Y.K, 3 arkadaşıyla birlikte İstanbul'daki bir eğlence mekanında düzenlenen konsere rezervasyon yapmak için işletmeyle iletişime geçti. Ancak işletme, "Yanlarında kadın misafir olmadan sadece loca için rezervasyon yaptırabileceklerini" belirterek, maddi durumları nedeniyle locadan bilet alamadılar.

Kadınlar için bu tür bir kısıtlamanın olmadığını belirten M.Y.K, cinsiyet temelinde ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla kuruma başvurdu. Yapılan inceleme sonucunda eğlence mekanından alınan yazılı görüşte, tek başına veya ekip olarak gelen kadınların da yanlarında erkek olmadan loca dışındaki yerlerde misafir edilmediği belirtildi.

TİHEK, işletmenin, "Erkek gruplarının alınmamasının kadınlar için güvenli ve huzurlu bir ortam yaratma çabası olduğu" savunmasına kararında yer verdi. Ancak, işletmenin savunmasında erkeklerin kadınları rahatsız ettiğine dair bir delilin olmadığına dikkat çekti.

TİHEK'in kararında, "Erkeklerin kadınları rahatsız edeceğine dair düşünce toplumsal ön yargılardan ileri gelmekte ve bunun gibi ön yargılar toplumdaki eşitsizliği derinleştirmektedir." ifadelerine yer verildi.

İki üye karşı oy kullandı ve muhalefet şerhinde, bu uygulamanın uzun yıllardır sektörde kabul gören bir gelenek olduğu belirtilerek, kamu yararına uygun ve toplumsal olarak kabul görmüş bir uygulama olduğu vurgulandı.