SARAYBOSNA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in Bugojno şehrindeki meslek lisesine uygulamalı eğitim kapasitesinin geliştirilmesi projesi kapsamında CNC atölyesi kurdu.

TİKA, Bugojno Meslek Lisesi'ndeki CNC Operatörlüğü Atölyesi'ne, CNC makinesi, bilgisayarlar ve ekipman desteği sağlayarak, bilgisayar destekli tasarım, imalat (CAD/CAM) ve konstrüksiyon tasarımları konularında uygulamalı eğitim kapasitesinin genişletilmesine katkı verdi.

Makine, elektrik, ulaştırma ve ticaret bölümleri bulunan ve 360'tan fazla öğrencinin eğitim gördüğü okula TİKA tarafından sağlanan destekle ülkedeki mesleki eğitime ve istihdama katkı sağlanması hedefleniyor.

Atölyenin açılış törenine, Orta Bosna Kantonu Şehircilik, İnşaat ve Çevre Koruma Bakanı Amir Secibovic, Bugojno Belediye Başkanı Hasan Ajkunic, TİKA Saraybosna Koordinatörü Erdinç Işık, Bugojno Mesleki Lisesi Müdürü Salih Gurbeta, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Bakan Amir Secibovic, açılışta yaptığı konuşmada, proje sayesinde öğrencilerin modern yazılımları ve programlama dillerini kullanarak üretim sektöründe nitelikli ara teknik elaman olarak yer alacağını söyledi.

Secibovic, TİKA'ya teşekkür ederek, bölgede istihdama katkı sağlanacağını ve gençlerin geleceğine önemli bir yatırım yapıldığını kaydetti.

Bugojno Belediye Başkanı Hasan Ajkunic ise hem lisenin eski mezunu hem de eski müdürü olarak TİKA ile işbirliğinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Bugojno ve bölgedeki en modern atölye haline getirilen CNC operatörlüğü sınıfının öğrencilerin kendileri için daha parlak bir gelecek inşa etmelerine katkı sağlayacağını belirtti.







