ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filistin ve Macaristan'da yeni projelere imza attı.



TİKA tarafından yapılan yazılı açıklamada, kurumun Filistin ve Macaristan'daki çalışmalarıyla ilgili detaylara yer verildi.

Buna göre TİKA, Doğu Kudüs'te bulunan Kalandiya Mülteci Kampı'ndaki sağlık merkezine fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi kurdu.



Ünite kombine ultrason cihazı, nörosimülatör, yürüme barı, egzersiz merdiveni, omuz çarkı, denge tahtası ve terapi yatağı gibi çeşitli egzersiz ve rehabilitasyon aletleri ile donatıldı.

Sağlık merkezi yoksul hastalara da hizmet veriyor. Kampta sağlık hizmetleri genellikle Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından sağlanıyor. Ancak bütçe kısıtlamaları nedeniyle burada bulunan sağlık merkezi sadece anne ve çocuklara temel sağlık hizmeti sunabiliyor.

- Macaristan'daki meslek okulunun mutfağının yenilenmesine destek

TİKA, Macaristan'da eğitim hizmetlerini sürdüren BKSZC Matyas Szamos Teknik Yüksekokul ve Mesleki Eğitim Okulu'nun mutfak bölümünün yenilenmesini destekledi.

Bu kapsamda okulun mutfak bölümü genişletilerek modern ekipmanlar temin edildi. Okul, turizm, otelcilik, pastacılık, garsonluk, restoran şefliği ve aşçılık gibi alanlarda lise düzeyinde eğitimler veriyor.

Projenin açılış törenine Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği mensupları, okul ve TİKA Budapeşte Koordinatörlük yetkilileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Açılış töreninin sonrasında Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler başladı. Bu kapsamda, Bolu Mengen ve Yeniçağa Aşçılık Meslek ve Teknik Anadolu Liseleri öğretmenleri, katılımcılara Ege mutfağından lezzetler sunarak Türk mutfağını tanıttılar.