BOGOTA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya'da bir belediyenin itfaiye ekibine ekipman desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Antioquia yönetim bölgesine bağlı Necocli Belediyesi itfaiye ekibine orman yangınlarıyla acil mücadele kapasitesini arttırması amacıyla söndürme ekipmanları ve yanmaz kıyafet temin edildi.

Ekipmanlar sadece yerel afetlerle müdahalelerde değil, bölgesel yardım çağrılarında da kullanılacak.

Kolombiya ekosistem çeşitliliği ve doğal rezerv açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olarak geçiyor.

İklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan aşırı sıcaklık ve kuraklık nedeniyle ülkede bu yıl çok sayıda orman yangını yaşandı.

Ülkenin endemik özelliğe sahip fauna ve florasının tehlike altında olması orman yangınlarıyla mücadeleyi daha önemli hale getiriyor.

