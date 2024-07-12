ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Pakistan'ın Karaçi kentinde bulunan Karaçi Eğitim Kompleksinde kurduğu dijital kütüphane açıldı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 5 bin öğrencinin eğitim gördüğü Karaçi Eğitim Kompleksi'nde kurulan dijital kütüphanenin açılışına, TİKA Başkan Yardımcısı Ümit Naci Yorulmaz, TİKA Karaçi Koordinatörü Halil İbrahim Başaran ve Beytüsselam Vakfı Başkanı Mevlana Abdussettar katıldı.

TİKA Başkan Yardımcısı Yorulmaz, açılış programında yaptığı konuşmasında, TİKA projelerinin en önemli özelliğinin sürdürülebilirlik olduğunu ifade etti.

Yorulmaz, büyük ve öğrenci bakımından zengin eğitim kompleksindeki yapıyı ve organizasyonu gördükten sonra kütüphanenin sürdürülebilirliği konusunda bir şüphe duymadığını dile getirerek, böyle bir eğitim kompleksine kütüphane kazandırma fırsatı verdikleri için Beytüsselam Vakfı yöneticilerine ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Beytüsselam Vakfı Başkanı Abdüssettar da yaptığı konuşmasında, genç bir oluşum olan Beytüsselam Vakfının kuruluşundan bugüne kadar gerek Türkiye'de gerekse Pakistan’da farklı zamanlarda Türkiye'nin kamu ve özel kuruluşlarıyla işbirliği yaptığını ve iki ülke arasındaki dostluğa katkıda bulunma fırsatı bulduklarını ifade etti.

Abdüssettar, vakıf olarak TİKA'nın eğitim kurumlarına sağladığı destekten büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından TİKA tarafından temin edilen bilgisayarlarla dijitalleştirilen kütüphane, öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Kütüphanenin, binlerce kitap ve çevrim içi olanaklarıyla Pakistanlı öğrencilerin eğitimine katkı sağlaması bekleniyor.