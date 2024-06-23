İSTANBUL (AA) - Akfen Holding'in kurucusu olduğu Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV), Akfen Yenilenebilir Enerji'nin finansman desteğiyle hayata geçirdiği "Dijitaldeki Ayak İzimiz" projesiyle kırsal bölgelerde yaşayan kadın ve ailelerini eğitimlerle desteklemeyi sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl Türkiye genelindeki 18 ilde ve 27 farklı lokasyonda yer alan güneş, rüzgar ve hidroelektrik santralleri çevresinde yaşayan kırsal bölgedeki kadınları dijital dünya konusunda bilinçlendiren TİKAV, haziran eğitimlerini tamamladı.

Projenin haziran ayındaki eğitimleri Konya'nın Sarayönü ilçesine bağlı Karatepe Mahallesi, Konya Ereğli Zengen köyü, Kayseri'nin Yahyalı, Sivas'ın Gemerek ilçeleri, Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Kusurat köyü ve Amasya'nın Kütü köyü Boyalı mevkiinde gerçekleştirildi.

Eğitimlerde kırsal bölgede yaşayan kadınlar ve aileleri, dijital platformların faydalı ve doğru kullanımı konusunda bilinçlendirildi, bilinçsiz kullanılması sonucunda oluşabilecek hukuksal, sosyal, fizyoloijk ve psikolojik sorunlar ele alındı.



Ayrıca program kapsamında, bilişsel suçlar, psikolojik, fiziksel, sosyolojik ve kültürel sorunların önüne geçilmesi konusunda da bilinçlendirme eğitimleri verildi. Eğitimi tamamlayan katılımcılara proje kapsamında sertifikaları takdim edildi.

Kasım ayına kadar sürecek proje kapsamında, Akfen Yenilenebilir Enerji'ye ait 27 lokasyonda gerçekleştirilecek seminerlerle katılımcılara dijital dünyada güvenli şekilde var olmanın yolları anlatılarak kadınların ve ailelerinin bilinçlendirilmesi konusunda eğitimlere devam edilecek.

Proje ile TİKAV ve Akfen Yenilenebilir Enerji'nin desteğiyle dijital çağın getirdiği zorluklara karşı toplumsal farkındalık yaratmak ve kırsal bölgelerde yaşayan kadınların bu konuda bilinçlendirilmesi hedefleniyor.