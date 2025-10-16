TikTok, 2025’in ikinci çeyreğinde topluluk kurallarını ihlal eden 189 milyondan fazla videoyu yayından kaldırdığını açıkladı. Türkiye’de de 4 milyon 431 bin 182 video, platformun denetim sistemleri tarafından ihlal gerekçesiyle silindi.

Platform genelinde yoğun içerik denetimi

TikTok’un yayımladığı Topluluk Kuralları Uygulama Raporuna göre, nisan-haziran döneminde kaldırılan içeriklerin yüzde 99’undan fazlası kullanıcı bildirimi olmadan tespit edildi. Ayrıca, kaldırılan videoların yüzde 90’ından fazlası hiç görüntülenmeden yayından kaldırıldı.

Türkiye’deki denetimler

Türkiye’de kaldırılan içeriklerin yüzde 99,4’ü kullanıcı bildirimi olmadan sistem tarafından belirlendi. Videoların yüzde 97’si 24 saat içinde yayından kaldırıldı. Canlı yayınlarda ise 36 milyondan fazla yayın sonlandırıldı ve bu oran önceki döneme göre yaklaşık yüzde 100 artış gösterdi.

Genç kullanıcılar için güvenlik önlemleri

Topluluk kurallarını ihlal eden içeriklerin yüzde 30,6’sı hassas içerikler, yüzde 30,5’i ise ticari aktiviteler oluşturdu. 13 yaşın altında olduğu tespit edilen 25 milyondan fazla hesap platformdan çıkarıldı. Hassas içeriklerin yüzde 94,4’ü herhangi bir görüntülenme olmadan silindi.

Reklam politikalarına uyum denetimi

TikTok, nisan-haziran döneminde reklam politikalarına aykırı davranan 8 milyondan fazla reklamı platformdan kaldırdı. İhlallerin büyük kısmı hesap düzeyinde alınan aksiyonlarla gerçekleşti.