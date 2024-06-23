Bu yenilik, kullanıcıların aradıkları terimlerle ilgili ChatGPT’nin ürettiği yanıtları doğrudan TikTok arama sonuçları sayfasında görebilmelerini sağlayacak. “AI Smart Search” adı verilen bu özellik, kullanıcıların arama deneyimini zenginleştirmeyi ve daha etkileşimli hale getirmeyi amaçlıyor.

Yapay zeka ile iş birliği

TikTok’un bu hamlesi, kullanıcıların bilgiye erişimini kolaylaştırırken aynı zamanda sosyal medya platformunun kullanımını daha da çekici hale getirecek ChatGPT’nin yanıtları, “Öne Çıkanlar” bölümünde sunularak, kullanıcıların aradıkları konular hakkında hızlı ve kapsamlı bilgi almasına olanak tanıyacak.

Kullanıcı geri bildirimleri ve gelişim

TikTok’un bu özelliği test etmesi ve kullanıcı geri bildirimlerini toplaması, platformun sürekli gelişim ve iyileştirme sürecinde olduğunu gösteriyor.