Arnavutluk, TikTok'a karşı tarihi bir adım atarak 2025 yılı başında geçerli olacak şekilde bir yıllık yasak getireceğini duyurdu. Yasak, özellikle gençler arasında şiddet olaylarına yol açan içeriklerin ve platformun çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin arttığı iddialarıyla alındı.

Bir çocuğun ölümü, yasak kararını tetikledi

Kasım ayında, Arnavutluk'ta 14 yaşındaki bir çocuğun sosyal medya kaynaklı bir kavga sonucunda hayatını kaybetmesi, ülkede büyük bir şok etkisi yarattı. Bu olay, halk arasında geniş çaplı tepkilere yol açarken, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, TikTok ve benzeri platformların gençler arasında şiddeti artırdığı gerekçesiyle yasak kararı aldıklarını açıkladı.

Yasak, diğer ülkelerdeki benzer önlemlerle paralel

Alınan bu karar, Arnavutluk'u TikTok ve benzeri sosyal medya platformlarına sıkı denetimler getiren diğer ülkelerle aynı çizgiye yerleştiriyor. Fransa, Almanya, Belçika gibi ülkeler de çocuklar için sosyal medya kısıtlamaları getirirken, Avustralya yakın zamanda 16 yaş altı çocuklar için TikTok'u tamamen yasakladı.