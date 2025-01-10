TikTok, ABD hükümetiyle yeni bir krizin eşiğinde. Çin merkezli sahibi ByteDance, uygulamayı bir Amerikan şirketine satma baskısıyla karşı karşıya. Ancak ByteDance, Associated Press’e yaptığı açıklamada, bu talebi reddederek TikTok’un satılık olmadığını net bir şekilde ifade etti.

ABD hükümeti, Başkan Joe Biden'ın onayladığı yasayla TikTok'un ABD'deki uygulama mağazalarından kaldırılması ve platforma erişimin engellenmesini planlıyor. Bu yasa, TikTok’un Çin hükümeti tarafından gözetleme aracı olarak kullanılabileceği endişesiyle gündeme geldi.

ByteDance’in direnişi ve hukuki mücadele

TikTok, yasağın yürürlüğe girmemesi için Yüksek Mahkeme’ye dava açtı. Platform, olası bir yasağın büyük finansal kayıplara neden olacağını savunuyor. Yüksek Mahkeme’nin, 10 Ocak’taki duruşmada bu kritik kararı değerlendirmesi bekleniyor.

ByteDance ise daha önce yaptığı bir açıklamada, TikTok’u satmayı düşünmediklerini ve satış söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını belirtmişti. Şirket, bu duruşunu kararlılıkla sürdürüyor.

Bu süreçte, TikTok’un Amerikan varlıklarını satın almak isteyen girişimciler de gündeme geldi. Kevin O’Leary, platformun mahremiyet endişelerini çözme amacıyla satın alma girişiminde bulunmak istediğini belirtti. Ancak O'Leary, anlaşmanın tamamlanması için eski Başkan Donald Trump’ın desteğine ihtiyaç duyacağını ifade etti.