Sosyal medya dünyasında geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü TikTok ve Instagram fenomeni Berfin Sabotic, güzellik sektörüne hızlı bir giriş yaptı. Önce kendi takma kirpik markasını çıkararak Instagram üzerinden satışa sunan Sabotic, ilk günden itibaren yoğun ilgi gördü. Başarılı fenomen, şimdi de protez tırnak stüdyosu açarak hayranlarını sevindirdi.

Behka Nail Studio’nun büyük açılışı

Berfin Sabotic, İstanbul Cennet Mahallesi'nde açtığı Behka Nail Studio isimli protez tırnak stüdyosu ile güzellik sektöründe de iddialı olduğunu gösterdi. Açılış etkinliğine binlerce kişi katıldı ve Sabotic'in hayranları, bu özel günde onu yalnız bırakmadı. Babasının desteğiyle güçlenen Sabotic, bu yeni girişiminde de büyük bir başarı yakaladı.

Randevu bulmak zor

Güzellik ve bakım alanında yenilikçi hizmetler sunan Behka Nail Studio, kısa sürede büyük bir müşteri kitlesine ulaştı. Gün içinde boş randevu bulmanın neredeyse imkansız olduğu stüdyo, kaliteli hizmeti ve profesyonel ekibiyle dikkat çekiyor.