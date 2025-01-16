Son yıllarda sosyal medya kullanımının mental sağlık üzerindeki olumsuz etkileri, yapılan çeşitli araştırmalarla gözler önüne serildi. Harvard Tıp Fakültesi’nden Psikiyatri Profesörü Dr. Roy Perlis’in liderliğindeki bir araştırma, TikTok, Instagram ve X (eski Twitter) gibi popüler sosyal medya platformlarının, kullanıcıların sinirli hissetme oranını önemli ölçüde artırabileceğini ortaya koydu.

Sosyal medya kullanımı ile sinirlilik arasında bağlantı var mıdır?

JAMA Network Open’da yayımlanan araştırma, sosyal medya kullanımının artışıyla sinirlilik seviyesinin de yükseldiğini gözler önüne serdi. Günde yoğun şekilde sosyal medya kullananların, hiç kullanmayanlara göre sinirlilik ölçeğinde önemli bir farkla daha yüksek skorlar aldığı tespit edildi. Özellikle TikTok kullanımının, kullanıcıları daha fazla sinirli hale getirdiği belirlendi.

Sinirli kişiler mi sosyal medya kullanıyor, yoksa sosyal medya mı sinirli yapıyor?

Bu sorunun cevabı henüz net değil, ancak araştırmalar sosyal medyanın sinirliliği artırabileceğini ve sinirli bireylerin daha fazla sosyal medya kullanabileceğini gösteriyor. Ayrıca, sosyal medya kullanımının sadece öfke ile değil, intihar riski, madde kullanımı ve şiddetle de ilişkili olduğu vurgulandı.

TikTok ve Instagram’ın farklı etkileri: Sinir ve depresyon

Sosyal medya platformlarının her biri, kullanıcıları üzerinde farklı etkiler yaratıyor. TikTok ve X, sinirliliği artıran içeriklerin daha yaygın olduğu platformlar olarak öne çıkarken, Instagram genellikle vücut imajı ve diyet konularında içerik sunarak depresyona daha fazla katkı sağlıyor.