TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, TikTok'un Türkiye için bir ulusal güvenlik sorunu oluşturduğunu belirterek, platformdaki içeriklerin toplumsal değerlerle örtüşmediğini ve TikTok'un kapatılmasının kamuoyunda geniş bir destek gördüğünü ifade etti.

Tiktok ve güvenlik

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, TikTok'un Türkiye'nin ulusal güvenliği için bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Yayman, platformda paylaşılan içeriklerin gerçeklikten uzak olduğunu ve toplumda rahatsızlık yarattığını belirtti. Yayman, TikTok'un kapatılmasının kamuoyunda geniş bir destek gördüğünü ve bu konunun, ulusal güvenlik açısından ciddiyetle ele alınması gerektiğini ifade etti.

Yayman, TikTok'ta karşılaştığı içeriklerin "şeytanın avukatlığını" yaptığını ve toplumda nefret objesine dönüştüğünü söyledi. Platformdaki paylaşımların çoğunun irrasyonel ve absürt olduğunu belirten Yayman, TikTok'un toplumsal değerlerle uyumlu bir yayın politikası izlemesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, TikTok'un yerli ve milli değerlerden uzaklaştığını ve evrensel değerlerden kopuşu teşvik ettiğini öne sürdü.

Atatürk içeriklerine tepki

Yayman, TikTok'ta Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili yapılan paylaşımlara da sert tepki gösterdi. Atatürk'ün trolleştirilmesi ve değerinin içinin boşaltılmasını kabul edilemez olarak nitelendiren Yayman, bu tür içeriklerin dijital dünyanın içinde bulunduğu krizlerin bir göstergesi olduğunu belirtti. Yayman, Atatürk'ün Türk milletinin ortak bir değeri olduğunu ve bu tür paylaşımların saygısızlık olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yayman, TikTok'un kapatılmasına yönelik kamuoyunda geniş bir destek olduğunu ve platformun kendini yeniden değerlendirmesi gerektiğini söyledi. TikTok'un Türkiye'nin moral ve ahlak değerlerine uygun bir yayın politikası izlememesi durumunda kapatılmasının kamuoyunun beklentisi olduğunu belirtti. Yayman, TikTok'un erişim engeli getirilmesi gibi adımların BTK'nın yetkisinde olduğunu ancak kişisel olarak halkın taleplerine duyarlı bir yaklaşım sergileyeceğini ifade etti.

Dijital Telif Yasası

Yeni yasama döneminde Dijital Telif Yasası üzerinde çalışacaklarını belirten Yayman, yaz döneminde çeşitli paydaşlarla bir araya gelerek bu konuyu detaylı bir şekilde ele alacaklarını söyledi. Yayman, bu konudaki hazırlıkların tamamlanmasının ardından, Meclis açıldığında dijital telif ile ilgili dosyanın gündeme alınacağını açıkladı.