ABD'de 170 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan TikTok, ulusal güvenlik endişeleri gerekçe gösterilerek kullanıma kapatıldı. Resmi olarak 19 Ocak’ta başlayacak yasağın yürürlüğe girmesine saatler kala uygulama erişime kapandı. Kullanıcılar platforma giriş yapmak istediklerinde, “Üzgünüz, TikTok şu anda kullanılamıyor. ABD’de TikTok’u yasaklayan bir yasa yürürlüğe girdi. Maalesef şu anda TikTok’u kullanamazsınız” mesajıyla karşılaştı.

Trump’tan ilave süre snyali

TikTok’tan yapılan açıklamada, ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump’ın, yasak konusunda bir çözüm bulunması için çalıştığı ifade edildi. Trump, dün yaptığı açıklamada, TikTok’a ilgili yasaya uyum sağlaması ve yasaktan kurtulabilmesi için 90 günlük bir ilave süre tanımayı düşündüğünü belirtmişti.

Mahkemeden TikTok kararı: Devredilmesi gerekli

Geçtiğimiz hafta ABD Yüksek Mahkemesi, TikTok’un Amerikan bir firmasına satılmaması durumunda yasaklanmasını öngören yasayı onayladı. Mahkeme, Kongre’nin TikTok’un veri toplama uygulamaları ve Çin hükümetiyle olan ilişkisine dair ulusal güvenlik endişelerini gidermek amacıyla şirketin devredilmesinin zorunlu olduğuna karar verdiğini açıkladı.

Platformlardan silinecek

Mahkemenin oy birliğiyle aldığı karara göre, TikTok 19 Ocak’a kadar satılmadığı takdirde, Google Play ve Apple App Store gibi platformlardan kaldırılacak. Bu tarihten sonra ise uygulamanın telefon ve tablet gibi cihazlara indirilmesi tamamen engellenecek.