Dünyada milyarlarca insanın aktif olarak kullandığı TikTok uygulaması, ABD’de yarından itibaren tamamen yasaklanıyor. Çinli yazılımcılar tarafından geliştirilen bu popüler platform, dünya genelinde toplumsal ahlak ve ulusal güvenlik kaygıları nedeniyle birçok ülkede kısıtlanmış ya da yasaklanmış durumda. İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Direktörü Ümit Sanlav, “TikTok Türkiye’de de kapanabilir” ifadelerini kullandı

ABD hükümeti, TikTok’un yasaklanmasının arkasında ulusal güvenlik kaygılarını işaret ediyor. Uygulamanın kullanıcı verilerini Çin hükümetiyle paylaşabileceği iddiaları, yasağı tetikleyen en büyük faktörlerden biri. Washington yönetimi, özellikle devlet dairelerinde TikTok kullanımının risk oluşturduğunu savunuyor.

TikTok uygulamasının ABD'de yasaklanmasını değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Direktörü ve Sosyal Medya Araştırmacısı Ümit Sanlav, Tgrthaber'in aktardığına göre, TikTok uygulamasının Türkiye'de de kapanabileceğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Dünyanın dijital karnesini çıkartmakla bilinen ‘we are social’ verilerine göre Türkiye'deki internet kullanıcılarının yüzde 47'sinin kullandığı TikTok, özellikle birbiri ardında yayınladığı videolarla gençleri 'odaklanması gereken konuların dışına çekip, uzun süre ekrana bağlı kalmasını sağlayarak' ciddi bir bağımlılık türüne neden olmakta. Tam da yukarıda saydığımız nedenlerden dolayı birçok dünya ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de Tiktok kapatılabilir. Ama yerine neyin geleceğini bilmeme riskimiz devam ediyor, yani çözüm kapatmak değil.”

TikTok hangi ülkelerde yasaklı?

TikTok, yalnızca ABD’de değil; Afganistan, Avustralya, Belçika, Kanada, Danimarka, Hindistan ve İngiltere gibi birçok ülkede kısıtlamalara tabi. Bazı ülkeler tamamen yasaklama kararı alırken, bazıları ise devlet çalışanlarının ve devlet cihazlarında kullanılmasını sınırlandırıyor. Bu kararların çoğu, uygulamanın sosyal ve ahlaki etkileriyle birlikte güvenlik tehditlerine dayanıyor.