Kosova hükümeti, "siber güvenliği artırmak" amacıyla TikTok'un devlet kurumlarında kurulumu, kullanımı ve çalıştırılmasını yasaklama kararı aldı. Kosova İçişleri Bakan Yardımcısı Bardhyl Dobra, yasağın gerekçelerini açıklarken, uygulamanın siber güvenliği tehlikeye attığını belirtti.

TikTok'a devlet kurumlarında yasak

Kosova hükümeti, bugünkü kabine toplantısında TikTok'un tüm devlet kurumlarında yasaklanmasını oybirliğiyle kabul etti. İçişleri Bakan Yardımcısı Bardhyl Dobra, kararı hükümete sunarken, yasaklamanın siber güvenliği artırma amacı taşıdığını vurguladı.

Dobra'nın açıklamaları

Dobra, yasağın gerekçelerini şu ifadelerle açıkladı: "İçişleri Bakanlığı, siber güvenliği artırmak amacıyla Kosova Cumhuriyeti hükümetine TikTok sosyal ağ uygulamasının ve tüm hizmetlerinin, kamu kurumlarının sahip olduğu ve yönettiği tüm devlet elektronik haberleşme ağlarında ve resmi bilgi ve iletişim teknolojisi ekipmanlarında kurulumunu, kullanımını ve çalışmasını yasaklamasını tavsiye ediyor."

Teknik kısıtlamalar ve uygulama kaldırma zorunluluğu

Dobra, devlet kurumlarının TikTok sosyal ağ hizmetlerinin çalışmasının durdurulması için gerekli teknik kısıtlamaları getirmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, tüm kamu görevlilerinin TikTok uygulamasını ve kurulum dosyalarını resmi cihazlardan kaldırmakla yükümlü olduğunu vurguladı.

Müttefik ülkelerle uyumluluk

Kararın, ülkenin Siber Güvenlik Kanunu ve müttefik ülkelerin aldığı tedbirlerle uyumlu olduğunu ekleyen Dobra, önerinin kabine üyeleri tarafından oybirliğiyle kabul edildiğini belirtti.