TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, komisyonun çalışmalarını değerlendirerek, TikTok'a yönelik artan şikayetlerin altını çizdi. Yayman, son üç yıl içinde komisyonun TBMM'de en fazla toplantı yapan komisyonlardan biri olduğunu belirtti. Yayman, Hatay, Ankara, Adana, Mersin ve İstanbul'da vatandaşlarla yaptığı görüşmelerde TikTok'a yönelik ciddi eleştiriler aldığını ifade etti.

Topluma yabancılaşma endişesi

Yayman, TikTok’un toplumun ahlaki değerlerine zarar verdiğini savunarak, platformun paylaşımlarını "şeytanın avukatlığı" olarak nitelendirdi. Özellikle yaşını almış bireylerin TikTok’ta yaptığı paylaşımların irrasyonel ve absürt olduğunu belirten Yayman, bu durumun özgürlük alanı olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı. TikTok'un yerli ve milli değerlerden uzaklaşmaya neden olduğunu, evrensel değerlerden kopuşu hızlandırdığını belirtti.

Atatürk’e yönelik paylaşımlara sert tepki

Yayman, son dönemde TikTok'ta Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik içeriklerin de yayılmasına tepki göstererek, Atatürk’ün trolleştirilmesini kabul edilemez buldu. Atatürk'ün Türk milletinin ortak değeri olduğunu vurgulayan Yayman, bu tür paylaşımların dijital dünyadaki krizin en önemli göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

TikTok'un kapatılması gündemde mi?

TikTok'un Türkiye’nin genel ahlak kurallarına uygun bir yayın politikası benimsemesi gerektiğini belirten Yayman, TikTok’un kapatılmasının halk tarafından büyük ölçüde destekleneceğini söyledi. Ancak, yasaklamalara karşı olduklarını belirterek, TikTok’un kendini gözden geçirmesi gerektiğini ve toplumun ahlaki değerlerine uygun bir duruş sergilemesinin beklendiğini ifade etti.