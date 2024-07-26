TikTok'ta yayılan bu yöntem, ilk olarak Jessica Lynne tarafından tanıtıldı ve 20 milyon izlenme aldı. Yöntem, bir limonu ikiye kesip sulu kısımları yukarı bakacak şekilde bir tabağa yerleştirip, yatağın yanına konumlandırmayı içeriyor. Lynne, limonu haftada bir değiştirmenizi öneriyor ve evinizin enerjisini temizlemek amacıyla limonun farklı köşelere yerleştirilmesini tavsiye ediyor. Ayrıca limon esansiyel yağlarının da kullanılabileceği belirtiliyor.

Neden limon ve lime?

Limon ve lime gibi narenciyeler, güçlü temizleme özellikleri ile biliniyor. Jessica Lynne'a göre, limon negatif enerjileri, kötü ruhları ve uyum sağlamayan her şeyi uzaklaştırmaya yardımcı olabilir. 2022'de yapılan bir araştırma, narenciye kokularının ruh halini iyileştirme ve stresi azaltma potansiyeline sahip olduğunu ortaya koydu. Bu nedenle, narenciye kokuları iyi bir uykuya katkıda bulunabilir.

Uzman görüşü

Uzmanlar, narenciye kokularının stresi ve kaygıyı azaltarak uyku kalitesini iyileştirme potansiyeli sunduğunu belirtiyor. Ancak, bu yöntemlerin bilimsel temeli hakkında daha fazla araştırma yapılması gerektiği vurgulanıyor.

TikTok’ta viral olan bu hile, bazı kullanıcılar tarafından aromaterapi işlevi gördüğü ve uykuyu iyileştirdiği savunulurken, diğerleri bu yöntemlerin daha spiritüel bir yönü olduğunu düşünüyor.