Whee uygulaması, yakın arkadaş odaklı bir deneyim sunarak, kullanıcıların en samimi hallerini paylaşmalarına imkan tanıyor.

Whee'nin özellikleri neler?

Paylaşımlar sadece arkadaş listesindeki kişiler tarafından görülebiliyor ve etkileşime açılabiliyor.

Paylaşımlara açıklama ekleme imkanı bulunmuyor.

Gönderilerin yorumları üzerinden veya mesajlaşarak etkileşime geçilebiliyor.

Instagram'a benzer şekilde uygulama arayüzünden veya film rulosundan fotoğraf paylaşımı yapılabiliyor.

Türkçe dahil olmak üzere 47 dil desteği mevcut.

Whee ve TikTok Notes arasındaki fark ne?

ByteDance'in daha önce çıkardığı TikTok Notes uygulaması, seyahat ipuçları ve yemek tarifleri gibi genel içerikler paylaşmaya odaklanırken, Whee günlük hayatın samimi anlarını yakın arkadaşlarla paylaşmak için tasarlanmış.

Whee rakibini geçebilir mi?

Whee'nin logosu ve arayüzü Instagram'a oldukça benziyor. Bu durum, Reels ile TikTok'a rakip haline gelen Instagram'a karşı Whee'nin ne kadar başarılı olabileceği konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Ancak Whee'nin samimi ve spontane ortamı, e-ticaret ve influencer odaklı platformlardan farklılaşmasını sağlayarak kullanıcıların ilgisini çekebilir.

Uygulama şu anda sadece TikTok hesabıyla giriş yapılabiliyor.

Whee, Türkiye'de de App Store ve Google Play üzerinden indirilebiliyor.