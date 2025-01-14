Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan TikTok, ABD'deki operasyonlarını sürdürmekte zorlanabilir. Çinli yetkililer, uygulamanın olası bir yasaktan kurtulabilmesi için milyarder Elon Musk’a satılma seçeneğini değerlendirdiklerini açıkladı.

Bloomberg: ByteDance kontrolü kaybedebilir

Bloomberg News'in haberine göre, Çin hükümeti, TikTok'un ana şirketi ByteDance üzerinde kontrolü elinde tutmayı tercih ediyor. Ancak ABD hükümetinin artan baskısı, TikTok'un ABD operasyonlarının bir satış yoluyla çözülebileceğini işaret ediyor.

Yetkililer, TikTok'un ABD operasyonlarının ya rekabetçi bir süreçle ya da düzenleyici bir müdahaleyle satılabileceğini ifade etti. Bu durum, TikTok'un geleceğinin ByteDance’in kontrolünde olmayabileceği anlamına geliyor.

Altın hisse Çin hükümetinde

ByteDance üzerindeki kontrol, Çin hükümetinin sahip olduğu "altın hisse" sayesinde sağlanıyor. ABD Kongresi üyeleri, bu durumun TikTok’un Çin hükümetine bağlı olma olasılığını artırdığı görüşünde.

Musk ve X için yeni bir fırsat mı?

Görüşmelerde, TikTok’un ABD operasyonlarının Elon Musk’ın sahibi olduğu X (eski Twitter) tarafından kontrol edilmesi fikri masaya yatırıldı. Ancak henüz net bir plan veya fikir birliği sağlanmadı.

TikTok sözcüsü, bu tür olası senaryolar hakkında yorum yapmayı reddetti. Ayrıca ByteDance’in, Musk veya TikTok’un süreçte aktif bir rol alıp almadığına dair bir bilgi bulunmuyor.

ABD’nin TikTok baskısı artıyor

ABD Yüksek Mahkemesi'nin, 19 Ocak 2025’e kadar TikTok’un ABD’de yasaklanması veya satılmasını öngören bir yasayı onaylayabileceği belirtiliyor. Bu gelişme, TikTok’un ABD operasyonlarının geleceğini daha da belirsiz hale getiriyor.

Musk’tan sessizlik

Elon Musk, X ve Çin'in Siber Güvenlik İdaresi henüz bu iddialara dair bir açıklama yapmadı. Ancak sosyal medya dünyasında, Musk’ın olası bir TikTok satın alımıyla X’in potansiyelini artırabileceği konuşuluyor.

TikTok’un geleceği belirsiz

TikTok, daha önce Çin hükümetinin sahip olduğu "altın hissenin" global operasyonları, özellikle TikTok üzerindeki etkisinin olmadığını açıklamıştı. Ancak ABD’nin ulusal güvenlik kaygıları ve bu baskılar, TikTok’un ABD’deki operasyonlarını tehlikeye atmaya devam ediyor.