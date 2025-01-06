Chalamet'in yeni imajı, sosyal medyada tepki topladı

Altın Küre Ödülleri törenine katılan Timothee Chalamet, geleneksel şıklığından farklı bir imajla gözler önüne çıktı. Chalamet, yeni bıyıklı imajıyla büyük dikkat çekti fakat takipçilerinden olumsuz yorumlar aldı. Wonka, Dune: Çöl Gezegeni, ve Küçük Kadınlar gibi önemli yapımlarda rol alan ünlü oyuncu, törene bıyıklı bir şekilde katıldı. Ancak, hayranları yeni imajını pek beğenmedi ve sosyal medyada bıyığını beğenmeyen takipçilerinden "Bıyığını kes!" yorumları geldi.

Nikki Glaser'dan esprili yorum: "üst dudağındaki kirpikler"

Törenin sunuculuğunu üstlenen Nikki Glaser, esprili bir şekilde Chalamet’e sahneden takılmadan duramadı. Glaser, "Üst dudağındaki kirpikler muhteşem," diyerek oyuncuya hafif bir sataşmada bulundu. Bu espri, izleyiciler tarafından güldürürken, sosyal medyada Chalamet’in bıyıklı imajı hakkında yapılan yorumlar daha da arttı.

Bıyık modası Timothee Chalamet'e uymadı

29 yaşındaki oyuncunun bıyıklı hali, büyük bir hayran kitlesine sahip olsa da, takipçilerinin çoğu bu yeni görünümü pek yakıştırmadı. Sosyal medya kullanıcıları, bıyığın Chalamet'in tarzına uymadığını belirterek, "Bıyığını hemen kes" şeklinde yorumlar yaptı.