İstanbul’da ehliyetsiz araç kullanarak Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan ve annesi Eylem Tok ile ABD’de yakalanan Timur Cihantimur, Newark’taki yeni cezaevinde telefon sırası beklerken üç kişinin saldırısına uğradı. Gazeteci Mehmet Sümer’in X hesabından paylaştığına göre, saldırı sonucu Cihantimur’un dudağı patladı ve dişi kırıldı. Hastaneye sevk edilen Cihantimur, hastanede yer olmadığı gerekçesiyle cezaevine geri gönderildi ve karantina bölümüne alındı.

Ne oldu?

Eyüpsultan’da 1 Mart 2024'te yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, saat 23.50 sıralarında 34 EEG 06 plakalı araçla seyir halindeyken yol kenarında park halinde bulunan üç ATV'ye çarptı. Kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti, diğer kişiler yaralandı.

Kazanın ardından Eylem Tok, polis ekiplerinden önce olay yerine gelerek oğlu Timur'u kaçırdı. Polis, anne ve oğlunun ertesi gün havalimanından Mısır’a çıkış yaptığını tespit etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eylem Tok hakkında "suçluyu kayırma", Timur Cihantimur hakkında ise "bir kişinin ölümü ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçlarından yakalama kararı ve kırmızı bülten çıkardı. Şüphelilerin ABD'ye kaçtığı ortaya çıktı ve iade talebinde bulunuldu.

Timur Cihantimur ve Eylem Tok, 14 Haziran’da ABD’de yakalandı. İkilinin, yıllık ücreti 46 bin dolar olan bir özel okul gezisi sırasında yakalandığı belirtildi. ABD Sulh Hakimi Donald Cabell, kaçma şüphesi nedeniyle Tok ve oğlu için tutuklama kararı verdi.