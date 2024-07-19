İstanbul’da bir trafik kazasında bir kişinin ölümüne yol açtıktan sonra annesiyle birlikte ABD’ye kaçan Timur Cihantimur'un cezaevi koşulları, yargı sürecinde tartışma konusu olmaya devam ediyor. New Jersey'deki cezaevine nakledilen Cihantimur’un avukatları, uzaklığın müvekkillerinin akıl sağlığını riske attığını belirtti.

Timur Cihantimur’un Cezaevi Koşullarına İtirazı

İstanbul'da 1 Mart'ta ehliyetsiz araç kullanarak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un, annesi Eylem Tok ile birlikte ABD'ye kaçmasının ardından yargı süreci devam ediyor. Cihantimur’un Türkiye'ye iadesine ilişkin karar süreci sürerken, cezaevi koşullarına ilişkin yaşanan son gelişmeler dikkat çekti.

Yeni Cezaevi ve Koşulları

Timur Cihantimur, daha önce tutulduğu Connecticut eyaletindeki Manson Gençlik Enstitüsü'nden New Jersey eyaletinde bulunan Kuzeydoğu Çocuk Gözaltı Merkezi'ne nakledildi. Ancak, avukatları yeni cezaevinin uzaklığı nedeniyle müvekkillerinin akıl sağlığının tehlikeye atıldığını öne sürdü. Avukatlar, uzun mesafelerin Cihantimur'un psikolojik durumunu olumsuz etkileyebileceğini ve bu durumun, adil bir yargılama sürecini tehlikeye atabileceğini belirtti.

Avukatların İtirazları ve Yargı Süreci

Cihantimur’un avukatları, cezaevi nakil işlemlerinin adli sürecin sağlıklı işlemesi açısından riskler taşıdığını ifade ederek, müvekkillerinin sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor. Aynı zamanda, bu durumun, adaletin yerini bulması açısından olumsuz etkiler yaratabileceği vurgulanıyor. Türkiye'nin iadesi talebiyle ilgili karar süreci devam ederken, bu yeni gelişmeler, uluslararası hukuk ve adalet sistemleri açısından önemli bir tartışma başlatmış durumda.