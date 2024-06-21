Kaza nın ardından annesi Eylem Tok ile birlikte ABD’ye kaçan Cihantimur, kazadan 106 gün sonra ABD’de yakalanarak tutuklandı. ABD’deki ikinci duruşmasında, Cihantimur’un cezaevi ndeki zor koşulları ve intihar a teşebbüs ettiği iddiaları gündeme geldi.

Avukatların Mahkeme Savunması

Duruşmada, Timur Cihantimur’un avukatları müvekkillerinin serbest bırakılması için hakime yalvardı. Avukatlar, Cihantimur’un cezaevinde tecrit edildiğini, intihara teşebbüs ettiğini ve kendisine zarar vermesini önlemek amacıyla çıplak tutulduğunu belirtti. Ayrıca, Cihantimur’un ilaçlarını alamadığını ve verilen ilaçların alerjik reaksiyona sebep olduğunu ifade ettiler. Bu durumun genç adamın sağlık durumunu daha da kötüleştirdiğini vurguladılar.

ABD Adalet Bakanlığı’nın Savunması

ABD Adalet Bakanlığı tarafından atanan avukat, Cihantimur ve ailesinin kaçma eğiliminde olduklarını savundu. "Bu kişiler kaçmaya meyillidir ve her zaman kaçacaklardır. Daha önce annesi ile kaçtı, şimdi de babası çok güçlü ve çok parası var. Babası sahip olduğu bu para ile birlikte çok rahat bir şekilde kaçırabilir," diyerek Cihantimur’un avukatlarının savunmasını çürütmeye çalıştı.

Savcı Kristin Kearney’nin Görüşleri

Savcı Kristin Kearney, Cihantimur’un serbest bırakılması durumunda tekrar kaçabileceğini belirtti. "Cezaevindeki tesis o kadar da kötü bir yer değil. Ancak milyon dolarlık bir evde yaşayan ve annesinin Porsche'si ile gezen birisi için şok edici bir mekan olabilir," dedi. Savcı, Cihantimur’un ekonomik olanakları sayesinde tekrar kaçma ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı.

Timur Cihantimur’un avukatları, müvekkillerinin kaçma niyetinin olmadığını savundu. "Bu çocuk annesi üzerinden kaçtı ve aslında kaçma niyeti hiçbir zaman olmadı. Buraya geldi, eğitim hayatına devam edecekti, okul tuttular ve yerleşti buraya. Eğitim hayatına devam etmek istiyor. Babasının ekonomik durumu çok iyi. İstediğiniz zaman istediğiniz kefaleti buraya ödeyebilir. Boston'da iki evi bulunuyor. Size garanti veriyorum, kesinlikle kaçmayacaktır," diyerek Cihantimur’un serbest bırakılmasını talep ettiler.

Cihantimur’u savunan bir başka avukat ise sanığın Türkiye’ye iade edilmesi durumunda hem cezaevi koşullarında hem de normal hayatında can güvenliğinin tehlikede olduğunu belirtti. Cihantimur’un ABD vatandaşı olduğunu ve can güvenliğini korumaları için burada kalması gerektiğini savundu.

Cihantimur’un avukatları, cezaevi koşullarının çok kötü olduğunu ve şiddet ile intihar olaylarından dolayı cezaevi hakkında işlem başlatılmasını talep etti. Mahkeme Başkanı, bu talebi yerinde bularak cezaevi hakkında soruşturma başlatılacağını ifade etti. Duruşma, bu koşulların incelenmesi ve Cihantimur’un durumu hakkında daha fazla bilgi toplanması için ertelendi.