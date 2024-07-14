BÜŞRA BABUR-TURGAY KILIÇ/ HABER EKSPRES

İzmir'de 12 Temmuz Cuma akşamı sağanak yağışın etkisiyle Konak ilçesi Alsancak semti Enver Dündar Başar Sokak'ta iki mazgalın arasındaki kablodan sızan elektrik akımıyla hayatını kaybeden İzmir Demokrasi Üniversitesi (İDÜ) öğrencisi Özge Ceren Deniz (23) ve İzmir Müzisyenleri Derneği (İMD) üyesi İnanç Öktemay (44) hayatını kaybetti. İDÜ Tıp Fakültesi öğrencileri, bugün üniversite arkadaşları Özge Ceren Deniz’i anmak için aynı sokağa gelerek karanfil bıraktı. Tıp Fakültesi öğrencileri ve öğretim üyelerinin katıldığı basın açıklamasını okuyan Selin Kurşun, “Bir kez daha önlemler alınmadığı ve ihmaller birbirini kovaladığı için bir arkadaşımızı kaybettik. Bu olay bu şehirde yaşayan herkesin başına gelebilirdi. Yeri geliyor sokakta yürürken yeri geliyor sadece asansöre bindiği için arkadaşlarımız hayatını kaybediyor. Günlük yaşamımızı yaşarken güvende değiliz ve bu sebeple yaşadığımız bu olayları sadece kaza diyerek geçiştirmek yetmez. Arkadaşımız Özge Ceren Deniz’in elektrik akımına kapıldığı yer için defalarca uyarıda ve şikâyette bulunulmasına rağmen önlemler alınmamıştır. Yeterince izole edilmeyen kablonun iletken olan suyla temas etmesiyle kazanın yaşandığı düşünülmektedir. Yıllarca uyarısı yapılan buradaki elektrik kaçağının önlemlerinin alınmamış olması yalnızca bir ihmal değil, göz yumulan bir cinayet gibi adım adım gelmiştir” dedi.

Karanfil bırakıldı

Kurşun, “Bugün buradayız, burada hepimiz birer özge olarak duruyoruz. Kaybettiğimiz arkadaşımız bize hiçbir güç geri getirmeye yetmeyecek biliyoruz. Özge’nin hayatı, bizim arkadaşımız olarak geleceğin doktoru olarak yapılacak her türlü masraftan çok daha kıymetliydi. İnsan hayatının bu kadar ucuzlaştırılmasını, hayatlarımızı hiçe sayarak günlük yaşantımız esnasında dahi önlemlerin alınmamasını kabul etmiyoruz. Bizim hayatlarımızın her alanında tasarruf yapılmasını daha fazla kabul etmek istemiyoruz. Bizim yaşantılarımızdan geleceğimizden, eğitimimizden vazgeçilmesini kabul ermiyoruz. Daha önce de pek çok olayın yaşanmasına sebep olan bu mantığın son bulmasını insan hayatının merkeze alan politikaların yürütülmesini talep ediyoruz. Var olan sorunların tespit edilmesine ve varsa ihmalden sorumlu olan kişi ve kurumların hesap vermesini istiyoruz. Hep birlikte özge için birer karanfil bırakacağız. Özge’yi anacağız, ancak bir kez daha buradan bir arkadaşımızın aramızdan eksilmemesi için olacak. Bu sürecin de takipçisi olacağız. Ve özgenin ölümünün sorumluları hesap verene kadar bu işin peşini bırakmayacağız” ifadelerine yer verdi.

Özge’yi anmaya gelen Tıp Fakültesi öğrencileri ve akademisyenler, Özge’nin hayatını kaybettiği sokağa karanfil bıraktı.