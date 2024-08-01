Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü Sera Kadıgil, Alan Youtube kanalında yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Can Atalay hakkındaki kararını eleştirdi ve bunun Atalay’ın “siyasi esir” olarak tutulduğunu gösterdiğini belirtti.

AYM, Gezi Davası'ndan hapis cezası alan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşmesine yapılan itirazlarla ilgili gerekçeli kararını bu gece Resmi Gazete’de yayımladı. Yüksek Mahkeme, Atalay’ın milletvekilliğinin düşmesinin “yok hükmünde” olduğunu ilan etti. Karar, Atalay’ın tutukluluğuna tepkilere neden oldu.

Kadıgil’den sert eleştiriler

Sera Kadıgil, Alan Youtube kanalında gazeteci Onur Öncü’nün canlı yayınına katılarak karar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kadıgil, kararın açıklanma tarihinin “saçma sapan bir zamanlama” olduğuna dikkat çekerek, “Bu karar, Can Atalay’ın siyasi bir esir olarak tutulduğunun tasdiki. AYM kararlarının uygulanmaması, buranın faşist bir rejim olduğunu ve bir muz cumhuriyeti olduğunu dünya aleme ilan etmek demektir” ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi’nin kararı

Kadıgil, AYM’nin Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine dair kararın yok hükmünde olduğunu belirttiğini ve bu durumun Meclis’in ve Türkiye’nin uluslararası alanda küçük düşürüldüğünü söyledi. Kadıgil, “AYM’nin dediği bu ve yoruma açık bir kısım da görmüyorum” diye konuştu.

Gelecek adımlar ve talepler

Kadıgil, Atalay’ın derhal tahliye edilmesi gerektiğini ve Meclis’in olağanüstü bir toplantı yaparak Hatay halkının gasbedilen iradesini geri vermesi gerektiğini ifade etti. Bu konunun sadece bir kişi veya bir parti meselesi olmadığını belirten Kadıgil, AYM kararlarının uygulanmamasının hukukun üstünlüğü açısından ciddi bir tehlike oluşturduğunu vurguladı.