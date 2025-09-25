TİP İzmir İl Örgütü, Karşıyaka’daki işçi grevinde çöpleri toplamaya katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a sert tepki gösterdi. Tugay’ın grev kırıcılığı yaptığını belirten TİP, belediye işçilerinin hakkını savunacaklarını açıkladı.

Karşıyaka’da grev devam ediyor

Karşıyaka Belediyesi’nde, işçilerin maaşlarını alamadıkları için başlattıkları iş bırakma eylemi, üçüncü gününe girdi. Belediyedeki çöp toplama hizmeti aksayınca cadde ve sokaklarda biriken çöpler nedeniyle kötü kokular ve görüntüler oluştu. Vatandaşlar, hizmetlerin aksamasına tepki göstererek şikâyetlerini dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yaşanan aksama üzerine Karşıyaka-Çarşı bölgesine giderek, çöplerin toplanmasına yardımcı oldu. Tugay’a, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal da eşlik etti. Ancak, Tugay’ın bu hamlesi, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İzmir İl Örgütü tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

“Grev kırıcılığı”

TİP İzmir İl Örgütü, Tugay’ın sahaya inmesini eleştirerek, “Cemil Tugay yine grev kırıcılığına soyundu!” ifadesini kullandı. Parti açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

“Karşıyaka Belediyesi işçileri, 5 aydır maaşlarını alamadıkları için greve çıktılar. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, grev kırıcılığı yaparak sahaya iniyor. Karşıyaka’da aylardır düzenli çöp toplanmıyor, bu sorunun kaynağı Büyükşehir Belediyesi’dir. Cemil Tugay’a soruyoruz: O günlerde niye çöp toplamak için sahaya inmedi?”

“İşçinin hakkını yedirmeyeceğiz”

TİP açıklamasında, işçilerin yanında olduklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu haksızlığın ve grev kırıcılığın karşısında duruyoruz. Belediyenin işçileriyle birlikteyiz ve Cemil Tugay’a işçinin hakkını yedirmeyeceğiz.”