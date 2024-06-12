İpsala Sınır Kapısı'ndaki tır parkında park halindeki bir tırın dorsesinde hareketlilik fark eden başka bir tırın sürücüsü durumu polise bildirdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ekipler İstanbul'dan aldığı yükü Arnavutluk'a götüren tırın dorsesinde yaptığı kontrolde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye ve Filistin uyruklu 18 düzensiz göçmen tespit etti.

Sıcaktan fenalaşan düzensiz göçmenlere tır sürücüleri ve ekipler olay yerinde yardımcı oldu.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen düzensiz göçmenler işlemleri için İpsala Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.