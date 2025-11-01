Çay ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Tır ile otomobil çarpıştı

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesi Çayıryazı köyü yakınlarında, tır ve otomobilin çarpışması sonucu 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza, M.K. (54) idaresindeki 42 P 9961 plakalı tır ile N.B. (37) yönetimindeki 65 ACS 412 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi.

Kazada, otomobil sürücüsü N.B. ile araçta bulunan H.B. (25), A.B. (6) ve E.B. (3) yaralandı. Yaralılar için ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan H.B.’nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Diğer yaralıların durumuyla ilgili yetkililerden açıklama bekleniyor.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazanın nedenine dair soruşturma devam ediyor. Ekipler, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi.