Trabzon’un Arsin ilçesinde Azerbaycan plakalı bir TIR, trafik ışıklarında bekleyen minibüse arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan 15 kişi yaralandı.
Kaza nasıl oldu?
Olay, öğleden sonra Arsin’in Yeşilyalı Mahallesi’nden geçen Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana geldi. Trafik ışıklarında bekleyen, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 61 M 608 plakalı minibüse, arkadan gelen Azerbaycan plakalı TIR çarptı.
Çarpmanın etkisiyle minibüs, önünde bekleyen hafriyat kamyonu ile TIR arasında sıkıştı. Minibüsteki 15 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekipler tarafından çıkarılarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Trafikte aksama yaşandı
Kaza sonrası Karadeniz Sahil Yolu’nda uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, hurdaya dönen minibüs çekici yardımıyla kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.
Polis ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı.