Sivas’ta tır şoförlüğü yapan Osman Temel, düğününde farklı bir yol seçerek kendi kullandığı tır çekicisini gelin arabası olarak süsledi ve kent sokaklarında konvoy yaptı.

Gelin arabası tır oldu

Baba mesleği olan nakliyeciliği sürdüren Osman Temel, düğününe mesleğinin izlerini taşıdı. Çekicisini gelin arabası gibi süsleyen Temel, gelini Adalet Temel’i yanına alarak konvoy eşliğinde kentte tur attı.

Konvoy herkes tarafından ilgi çekti

Şehirde gelin arabası olarak süslenmiş tır çekicisini gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Gelin ve damadın konvoyu, caddelerde ilgiyle karşılanırken, birçok kişi bu anı fotoğrafladı.

Aile geleneği olduğunu söyledi

Osman Temel, ailesinin 40 yıllık nakliye geleneğini sürdürdüğünü belirterek, "Bizim işimiz bu olduğu için çekiciyi gelin arabası yaptık. İnsanların ilgisini çekti, mutluyuz" dedi.