Sivas’ta tır şoförlüğü yapan Osman Temel, düğününde farklı bir yol seçerek kendi kullandığı tır çekicisini gelin arabası olarak süsledi ve kent sokaklarında konvoy yaptı.

Tır Şoförü Düğününde Tırını Gelin Arabası Yaptı (4)

Gelin arabası tır oldu

Baba mesleği olan nakliyeciliği sürdüren Osman Temel, düğününe mesleğinin izlerini taşıdı. Çekicisini gelin arabası gibi süsleyen Temel, gelini Adalet Temel’i yanına alarak konvoy eşliğinde kentte tur attı.

Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saatleri: 18 Ocak Cumartesi Aydın namaz vakitleri Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saatleri: 18 Ocak Cumartesi Aydın namaz vakitleri

Tır Şoförü Düğününde Tırını Gelin Arabası Yaptı (3)

Konvoy herkes tarafından ilgi çekti

Şehirde gelin arabası olarak süslenmiş tır çekicisini gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Gelin ve damadın konvoyu, caddelerde ilgiyle karşılanırken, birçok kişi bu anı fotoğrafladı.

Tır Şoförü Düğününde Tırını Gelin Arabası Yaptı (1)-1

Aile geleneği olduğunu söyledi

Osman Temel, ailesinin 40 yıllık nakliye geleneğini sürdürdüğünü belirterek, "Bizim işimiz bu olduğu için çekiciyi gelin arabası yaptık. İnsanların ilgisini çekti, mutluyuz" dedi.

Tır Şoförü Düğününde Tırını Gelin Arabası Yaptı (5)

Kaynak: DHA